Ушедшего из больницы псковича продолжает искать полиция
В Псковской области разыскивается 58-летний уроженец деревни Старонья Вадим Подоянов, проживающий в деревне Карамышево, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД России.
29 июня мужчина самовольно покинул Псковскую межрайонную больницу. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.
На вид мужчине 55-60 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, глаза голубые. Был одет в бело-голубую майку, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки тёмного цвета с закрытым носком без задников.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 02.
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