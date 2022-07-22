Ушедшего из больницы псковича продолжает искать полиция

11:12, 22 июля 2022, ПАИ

В Псковской области разыскивается 58-летний уроженец деревни Старонья Вадим Подоянов, проживающий в деревне Карамышево, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД России.

29 июня мужчина самовольно покинул Псковскую межрайонную больницу. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

На вид мужчине 55-60 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, глаза голубые. Был одет в бело-голубую майку, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки тёмного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 02.