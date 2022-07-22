Псковских курсантов эвакуировали из «горящего» здания

11:12, 22 июля 2022, ПАИ

22 июля в Псковском филиале Академии ФСИН России сдавали экзамен по быстрой эвакуации людей из горящего здания, сообщили в пресс-службе ведомства.

В 5:30 минут в образовательной организации сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре в жилых корпусах, где, по легенде учений, началось возгорание.

Курсанты и слушатели Псковского филиала Академии ФСИН России, проживающие в общежитиях на территории вуза, в считаные минуты были эвакуировали из зданий на безопасное расстояние.

«Это была тренировка по быстрой и безопасной эвакуации личного состава образовательной организации в случае возникновения пожара в зданиях. Отработан план тушения пожара. Все участники проведенного мероприятия получили наглядный урок использования индивидуальных средств защиты органов дыхания и средств первичного пожаротушения», – отметил начальник дежурной службы Псковского филиала Академии ФСИН России Антон Петров.