Уголовное дело по факту жестокого убийства щенков в Порхове передано в суд

11:13, 22 июля 2022, ПАИ

Расследование уголовного дела по факту жестокого убийства щенков в Порхове окончено, дело передано в суд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, в марте 2022 года сотрудники ОМВД России по Порховскому району в результате мониторинга социальных сетей и средств массовой информации выявили публикацию о факте жестокого обращения с животными. Очевидец утверждал, что на улице Мебельной в городе Порхове неизвестный выкинул с балкона пятого этажа трех щенков. В результате падения с высоты животные погибли.

На место выезжала следственная оперативная группа для детального изучения обстоятельств произошедшего. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при помощи свидетельских показаний установили подозреваемого - им оказался ранее судимый местный житель 1996 года рождения. В содеянном он признался и пояснил стражам порядка, что животных подобрал на улице. Но спустя сутки он находился в состоянии алкогольного опьянения и решил, что собаки ему надоели.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В июне уголовное дело было направлено в суд для принятия процессуального решения. Порховичу грозит штраф от 100 000 до 300 000 рублей либо от трех до пяти лет лишения свободы.