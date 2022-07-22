Проведение спортивных мероприятий в Дни города Пскова обсуждают в медиацентре ПАИ

11:01, 22 июля 2022, ПАИ

22 июля в 11:00 в медиацентре началась пресс-конференция, посвященная спортивным мероприятиям, которые пройдут в Дни города 23 и 24 июля.

В каких спортивных мероприятиях псковичи смогут принять участие, а где их приглашают поболеть за спортсменов, узнаем у председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александра Гаврилова.