Проведение спортивных мероприятий в Дни города Пскова обсуждают в медиацентре ПАИ
22 июля в 11:00 в медиацентре началась пресс-конференция, посвященная спортивным мероприятиям, которые пройдут в Дни города 23 и 24 июля.
В каких спортивных мероприятиях псковичи смогут принять участие, а где их приглашают поболеть за спортсменов, узнаем у председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александра Гаврилова.
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