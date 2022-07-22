В деревне Солоново открыли памятный знак в честь защищавших Отечество местных жителей
Памятный знак «Уроженцам деревни Солоново - защитникам Отечества» открыли у поворота с шоссе Псков – Гдов в деревню Солоново Псковского района 22 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
На мемориальной доске приведены имена и фамилии воинов-односельчан, не вернувшихся с войны, ветеранов-победителей и семей – узников нацизма, угнанных в фашистское рабство и концлагеря. В нижней части мемориальной доски есть упоминание о воинах-героях 376-й Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии, сокрушивших в этом месте фашистский рубеж «Линия Пантера» и освободивших 22 июля 1944 года деревню Солоново.
Торжественная церемония открытия памятника началась с литии, которую отслужил отец Георгий, настоятель церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца.
На открытии присутствовали глава Псковского района Наталья Федорова, первый заместитель губернатора области Вера Емельянова, руководитель молодежного комитета Наталья Скачкова, общественники и местные жители.
В годы Великой Отечественной войны на месте памятного знака фашистами была размещена зенитная установка, державшая под обстрелом, на случай прорыва войск Красной Армии, основную линию рубежа «Пантера» на участке Амосово – Великое Село.
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