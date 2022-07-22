Александр Гаврилов: Спортсмены Пскова подошли к празднованию дня города очень ответственно

11:50, 22 июля 2022, ПАИ

Спортсмены Пскова подошли к празднованию дня города очень ответственно. Об этом заявил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов.

«Было бы правильно сказать о том, что спортсмены Пскова подошли к празднику очень ответственно. Люди работают, стараются, тренируются и отмечают праздник своими достижениями», – сказал он.

О том, какие спортивные мероприятия пройдут в Пскове в День города, читайте здесь.

Больше новостей о мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня города, читайте в специальном сюжете ПАИ.