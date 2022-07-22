Александр Гаврилов: Спортсмены Пскова подошли к празднованию дня города очень ответственно
Спортсмены Пскова подошли к празднованию дня города очень ответственно. Об этом заявил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов.
«Было бы правильно сказать о том, что спортсмены Пскова подошли к празднику очень ответственно. Люди работают, стараются, тренируются и отмечают праздник своими достижениями», – сказал он.
О том, какие спортивные мероприятия пройдут в Пскове в День города, читайте здесь.
Больше новостей о мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня города, читайте в специальном сюжете ПАИ.
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Александр Гаврилов: Спортсмены Пскова подошли к празднованию дня города очень ответственно
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