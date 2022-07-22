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Какие спортивные мероприятия пройдут в Пскове в День города

О том, какие спортивные мероприятия пройдут в Пскове завтра, в День города, рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 22 июля.

23 июля на стадионе «Машиностроитель» и еще на нескольких площадках в течение двух дней пройдет спортивный фестиваль «Кубок Освобождения», где спортсмены поборются за призы в соревнованиях по футболу, баскетболу, шахматам, стрельбе из лука, компьютерному спорту и в турнире по сдаче нормативов ГТО.

Также пройдут соревнования по баскетболу, где примут участие псковичи, спортсмены из Петербурга и других регионов. Летний кубок по интерактивному футболу в дисциплине FIFA 22 пройдет 23 июля на стадионе «Машиностроитель».

Кроме того, пройдут соревнования по шахматам. «Будут два стола для всех желающих, каждый может присесть и поиграть в шахматы», - отметил Александр  Гаврилов.

Впервые официально пройдут соревнования по стрельбе из лука. «За большой трибуной пройдут соревнования для всех желающих, каждый может попробовать себя», - добавил спикер, предупредив, что стрелы платные.

Также будет организовано несколько площадок для сдачи ГТО. «Это тестовый режим для каждого желающего, кто захочет проверить свои силы», - отметил Гаврилов. В этот день любой желающий сможет поиграть в дартс.

23 июля пройдут традиционные соревнования по рыбной ловле «Псковская уха». Будут две возрастные категории, будут награждения, конкурсы. Все желающие смогут попробовать уху.

Спикер также напомнил, что 23 июля в Пскове впервые пройдет пана-футбол. Больше новостей о мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня города, читайте в сюжете ПАИ.

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