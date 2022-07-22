В Пскове пропала 26-летняя девушка
В Пскове ищут пропавшую неделю назад 26-летнюю Татьяну Горлачеву, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
С 16 июля местонахождение девушки неизвестно. Приметы: рост 165 сантиметров, худощавая, глаза карие, волосы каштановые, короткая стрижка.
Предположительно была одета в чёрную кофту с капюшоном, чёрные штаны.
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