В Пскове продолжается расследование по делу о кошках из сахарных мешков

13:06, 22 июля 2022, ПАИ

В Пскове продолжается расследование уголовного дела по факту жестокого обращения с кошками, которых привезли в приют «Лесопилка» в сахарных мешках летом 2021 года.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установления лиц и доказательство их вины, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В середине июля прошлого года в зооприют «Лесопилка» в тридцатиградусную жару привезли 14 умирающих кошек, которые были упакованы в полиэтиленовые мешки. Животные задыхались от жары, одна кошка на момент доставки уже погибла. Доставившие их мужчина и женщина заявили, что кошки принадлежали соседке, которая умерла.

Зоозащитники обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку, было возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса РФ.