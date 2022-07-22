В Пскове продолжается расследование по делу о кошках из сахарных мешков
В Пскове продолжается расследование уголовного дела по факту жестокого обращения с кошками, которых привезли в приют «Лесопилка» в сахарных мешках летом 2021 года.
В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установления лиц и доказательство их вины, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В середине июля прошлого года в зооприют «Лесопилка» в тридцатиградусную жару привезли 14 умирающих кошек, которые были упакованы в полиэтиленовые мешки. Животные задыхались от жары, одна кошка на момент доставки уже погибла. Доставившие их мужчина и женщина заявили, что кошки принадлежали соседке, которая умерла.
Зоозащитники обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку, было возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса РФ.
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