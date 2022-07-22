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Общество

«Экопром» три дня вычищал от мусора остров Залита

Региональный оператор по обращению с ТКО филиал ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) произвел вывоз мусора с острова Залита. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

На данном острове на протяжении двух десятков лет была огромная свалка, которую «Экопром» ликвидировал в 2020 году. На её уборку ушел почти месяц, а объем вывезенного мусора составил более 1000 кубометров. Для предотвращения аналогичной ситуации раз в месяц специалисты регионального оператора отправляются сюда для уборки территории.

«Уборка удаленных участков региона - одна из сложнейших задач, стоящих перед филиалом ООО «Экопром». В летний период, когда поток туристов максимально большой, на поддержание порядка и чистоту на острове Залита уходит немало времени. В этот раз над наведением порядка на острове сотрудники филиала ООО «Экопром» работали три дня.

За это время было убрано две площадки, содержимое которых грузилось в мешки на корабль. По итогам работы за прошедшие дни более 50 кубометров мусора прибыло к причалу в деревне Большая Толба, оставив остров в чистоте до следующего вывоза.

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