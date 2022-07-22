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Акция Псковского Детского фонда стала победителем Всероссийского конкурса «Героям – быть»

  • Акция регионального отделения Детского фонда стала победителем Всероссийского конкурса «Героям — быть»
    Фото: Детский фонд
  • Акция регионального отделения Детского фонда стала победителем Всероссийского конкурса «Героям — быть»
    Фото: Детский фонд
  • Акция регионального отделения Детского фонда стала победителем Всероссийского конкурса «Героям — быть»
    Фото: Детский фонд
  • Акция регионального отделения Детского фонда стала победителем Всероссийского конкурса «Героям — быть»
    Фото: Детский фонд

Акция Псковского областного отделения Российского детского фонда «Здравствуй, школа!» победила во Всероссийском конкурсе «Героям – быть» в номинации «Вирус добра», сообщили Псковскому агентству информации в организации.

На церемонии награждения в Москве региональному отделению Детского фонда вручили памятный диплом, статуэтку и подарки. Отдельным призом в этой номинации был грант в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, что проект «Здравствуй, школа!» создан для обеспечения школьными товарами и рюкзаками к началу учебного года детей, которые проживают в социальных учреждениях, малообеспеченных, неполных семьях и имеющих проблемы со здоровьем.

Каждый год Детский фонд совместно с неравнодушными псковичами и представителями бизнес-структур старается собрать в школу как можно больше детей.

В прошлом году удалось подготовить к школе 630 детей из 15 районов области и Пскова. Из них 130 воспитанников из восьми детских интернатных учреждений.

Помимо необходимых к школе вещей волонтёры Фонда также стараются порадовать детей игрушками и сладостями. Сладости большими партиями передавали в Детский фонд пищевые предприятия, а игрушки приносили жители города в офис организации. На собранные средства были закуплены рюкзаки и самые необходимые канцелярские товары. Из всего закупленного и собранного силами 11 волонтёров были сформированы все школьные наборы.

Всероссийский объединяющий марафон «Героям – быть!» состоялся в поддержку настоящих человеческих поступков и социальной ответственности.

Победители Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям – быть!» названы в прямом эфире в ходе объединяющего марафона в поддержку добра и волонтерства. В этом году партнером проекта выступил медиахолдинг «Комсомольская правда».

В течение трёх часов для зрителей и участников мероприятия выступали артисты и музыканты, а в эфире эксперты обсудили актуальные вопросы социальной повестки.

Проект реализуется для привлечения внимания общества к честному и самоотверженному труду людей рабочих профессий, а также для пропаганды социально значимых поступков и волонтерства и для создания позитивных примеров уважительного отношения к человеку, семье и государству в целом.

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