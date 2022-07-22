Защита проектов-финалистов «Летнего университета» стартовала в Пскове

12:06, 22 июля 2022, ПАИ

В Псковского государственном университете 22 июля стартовал финал конкурса сквозной образовательной программы «Акселератор социальных проектов», которая реализовывалась в рамках масштабного проекта «Летний университет – 2022». Квалифицированному жюри конкурса предстоит выбрать из 11 финалистов тройку победителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

В состав жюри вошли директор проектов центра инициатив направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Алексей Троцак, руководитель Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» эксперт ВКМП Олег Ярошенко, заместитель директора АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив», директор центра профессиональных компетенций и развития «Приоритет», эксперт общественной палаты Псковской области Олеся Назарой, руководитель социальных проектов Псковской областной общественной организации «Независимый социальный женский центр» Юлия Авалян, руководитель комитета по цифровой экономике и государственному заказу сообщества малого и среднего бизнеса «Опора России», член Общественной палаты Псковской области, эксперт АСИ по креативным индустриям Юрий Бурлин.

«Оценивать проекты было достаточно тяжело, потому как плотность баллов была максимально высокая, – отметил руководитель программы «Акселератор социального проектирования» Александр Захаров. – Все проекты были прописаны на достаточно высоком уровне».

В связи с тем, что многие проекты набрали чуть меньше баллов, чем их оппоненты, члены жюри приняли решение о вводе специальных призов – номинаций.

«Спецноминации будут отправлены в каждый университет, в каждый регион», – подчеркнул Александр Захаров.

Напомним, 21 июля жюри озвучило лучшие проекты «Летнего университета». В их число вошли «Вуз онлайн» (Дальневосточный федеральный университет), «Специализированный лагерь для подростков с психологическими проблемами «Ретрит» (Псковский государственный университет), «Фестиваль творческих работ «Триумф» (Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), VISION (Южный федеральный университет), «Микро ГЭС» (Северо-Кавказский федеральный университет), Donor+ (Тюменский государственный университет), мобильное приложение Snaily (Псковский государственный университет), «Территория здоровья» (Сочинский государственный университет), «Твой вейп не испарится» (Псковский государственный университет), «TurboСлив» (Псковский государственный университет), «Семейный фестиваль «Вместе» (Псковский государственный университет).

Федеральный проект «Летний университет», оператором которого является Псковский государственный университет, стартовал на площадке 14 российских вузов. Координатором мероприятий выступает Министерство науки и высшего образования России.

Участниками проекта стали более 700 студентов из девяти стран мира: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Сирии, ДНР и ЛНР.