Британские педофилы приехали в Польшу для оказания гумпомощи украинским детям-беженцам

12:19, 22 июля 2022, ПАИ

Британские педофилы приехали в Польшу для оказания гуманитарной помощи украинским детям-беженцам, сообщает The Independent.

По данным западного издания, в первые шесть недель после начала СВО в Польшу прибыли как минимум десять известных преступников, которые ранее были судимы за сексуальное насилие над несовершеннолетними. Представитель NCA (Национальное агентство по борьбе с преступностью) рассказал изданию, что Украину покинули как минимум пять тысяч детей без сопровождения родителей.

Издание The Guardian сообщает, что после беседы с польской иммиграционной службой и правоохранительными органами всех попросили выехать из страны. «Значит, их больше нет в Польше», - отметил собеседник издания.