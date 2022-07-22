Британские педофилы приехали в Польшу для оказания гумпомощи украинским детям-беженцам
Британские педофилы приехали в Польшу для оказания гуманитарной помощи украинским детям-беженцам, сообщает The Independent.
По данным западного издания, в первые шесть недель после начала СВО в Польшу прибыли как минимум десять известных преступников, которые ранее были судимы за сексуальное насилие над несовершеннолетними. Представитель NCA (Национальное агентство по борьбе с преступностью) рассказал изданию, что Украину покинули как минимум пять тысяч детей без сопровождения родителей.
Издание The Guardian сообщает, что после беседы с польской иммиграционной службой и правоохранительными органами всех попросили выехать из страны. «Значит, их больше нет в Польше», - отметил собеседник издания.
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