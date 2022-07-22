Студентов и сотрудников ПсковГУ приглашают оценить деятельность вузов - участников программы «Приоритет–2030»

12:27, 22 июля 2022, ПАИ

Студентов и научно-педагогических работников ПсковГУ приглашают принять участие в социологическом исследовании, цель которого - изучить оценки качества образовательной и научной деятельности в университетах – участниках программы «Приоритет-2030». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Исследование проводится с помощью анонимной анкеты до 9 августа.

Опрос для студентов вуза можно пройти по ссылке здесь, а для научно-педагогических работников университетов – здесь.

Данные, собранные в этом опросе, являются полностью конфиденциальными, уточнили в пресс-службе.

Напомним, программа развития Псковского государственного университета победила в проекте «Приоритет-2030» Министерства науки и высшего образования России.