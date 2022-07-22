Стать волонтёром лагеря для особенных людей предлагают псковичам
Центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх» ищет волонтёров в лагерь для детей, подростков и молодых взрослых с особенностями. Смена пройдёт с 30 июля по 14 августа в деревне Бельское Устье. Тема лагеря - «Самая большая эмоция», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.
В обязанности активистов будет входить проведение обучающих и развлекательных мастер-классов, организация прогулок, кинопоказов, танцев и вечеринок, помощь воспитателям дома-интернета.
Волонтёрам обеспечивается проезд (при условии участия от двух недель), питание (преимущественно вегетарианское) и проживание. Чтобы присоединиться, достаточно быть терпеливым, открытым к новым знаниям, инициативным и ответственным человеком старше 16 лет, а также иметь сертификат о вакцинации от COVID-19 и справку о санитарно-эпидемиологическом окружении.
Тем, кто хочет и готов участвовать в летней смене, необходимо написать в Telegram организаторам Алине (@alina_naivno_super), Саше (@alexamirosh) или Андрею (@Rumoyrsof). Заявки на участие принимаются до 27 июля.
Группа опытных волонтёров поможет получить нужные знания и навыки по работе с подростками и детьми.
Подробнее про лагерь можно узнать тут, а поддержать проект – здесь.
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