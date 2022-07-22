140 земельных участков выделили в Псковской области для строительства жилья

13:04, 22 июля 2022, ПАИ

На публичной кадастровой карте Псковской области размещено 140 земельных участков площадью 1,2 тысячи гектаров, которые выделены под индивидуальное жилищное строительство, а также многоквартирную застройку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Псковской области.

Земельные участки расположены на территориях Великих Лук, Великолукского, Островского, Печорского, Плюсского, Гдовского, Псковского, Пыталовского, Пустошкинского, Локнянского, Порховского, Опочецкого, Дновского, Новоржевского, Новосокольнического, Усвятского, Невельского, Пушкиногорского и Себежского районов.

«Совместно с региональными органами власти мы продолжаем работу по выявлению участков, пригодных для жилищного строительства. В настоящее время планируется загрузить на публичную кадастровую карту сведения об одной территории, расположенной в Великих Луках, что предоставит возможность заинтересованным лицам получить земельные участки под многоквартирную застройку», – отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Псковской области Елена Шефова.

Напомним, что сервис публичной кадастровой карты «Земля для стройки» позволяет гражданам и компаниям-застройщикам в режиме онлайн находить свободные земельные участки – их можно приобрести и использовать для жилищного строительства. Там же можно выбрать понравившийся участок не только на территории Псковской области, но и всей России, а также сразу подать обращение в уполномоченный орган власти.