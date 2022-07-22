В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемую в краже телефона

13:05, 22 июля 2022, ПАИ

21 июля в 10:36 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на проспекте Гагарина совершена кража.

К прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии обратилась товаровед магазина и пояснила, что с прилавка была совершена кража её мобильного телефона. По записям с камер видеонаблюдения удалось установить подозреваемую, сообщили в ведомстве.

Росгвардейцы организовали поисковые мероприятия. Через некоторое время женщина была задержана у дома на проспекте Гагарина. Для дальнейшего разбирательства 50-летняя великолучанка передана сотрудникам полиции. Похищенное изъято.