В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемую в краже телефона
21 июля в 10:36 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на проспекте Гагарина совершена кража.
К прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии обратилась товаровед магазина и пояснила, что с прилавка была совершена кража её мобильного телефона. По записям с камер видеонаблюдения удалось установить подозреваемую, сообщили в ведомстве.
Росгвардейцы организовали поисковые мероприятия. Через некоторое время женщина была задержана у дома на проспекте Гагарина. Для дальнейшего разбирательства 50-летняя великолучанка передана сотрудникам полиции. Похищенное изъято.
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