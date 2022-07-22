Первая школа самбо открылась в ДНР

13:18, 22 июля 2022, ПАИ

В Донецкой народной республике (ДНР) открылась первая школа самбо в рамках проекта «Самбо в школы», пишет газета «Известия» со ссылкой на президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева.

По его словам, помимо ознакомления с единоборством школьники ДНР впервые смогут участвовать и в профессиональных состязаниях.

Школа самбо будет работать на базе учебного заведения в посёлке городского типа Мангуш. Туда уже доставили спортивный инвентарь и маты. В первый же день на занятия записались десятки детей и подростков.

Проект был реализован при поддержке Сергея Елисеева, главы ДНР Дениса Пушилина и члена попечительского совета Всероссийской федерации самбо Анатолия Якунина.

Планируется, что в самое ближайшее время в рамках проекта ещё две спортивные секции появятся в Донецке.