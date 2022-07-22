В Печорском районе лесовосстановительные работы пройдут на площади 35 га

13:31, 22 июля 2022, ПАИ

Противопожарный лесной центр Псковской области принимает активное участие в восстановлении лесных территорий региона, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии, специалисты лесопожарных станций Пскова и Печор приступили к выполнению работ на территории Печорского района. Общая площадь проведения мероприятий составляет 35 га. В настоящее время работы выполнены на треть.

На территориях, которые не находятся в аренде, сотрудниками учреждения выполняются работы по посадке лесных культур и уходу за ними.

Сейчас основные действия направлены на проведение лесоводственного ухода за лесными культурами. Этот вид ухода в первую очередь предназначен для защиты молодых растений от травянистой и мелкой древесно-кустарниковой растительности. В результате ухода улучшается энергия роста деревьев главной породы, минимизируются негативные последствия от нежелательного соседства.