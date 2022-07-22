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Общество

В Пскове почтили память советского чекиста Георгия Пяткина

20 июля представители ветеранских организаций УФСБ России по Псковской области и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приняли участие в возложении цветов к памятной доске советскому чекисту Георгию Пяткину на Октябрьском проспекте, 42 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФБС России по Псковской области.

Георгий Пяткин в годы Великой Отечественной войны возглавлял оперативную группу четвертого отдела УНКГБ Ленинградской области при 1-й Ленинградской партизанской бригаде. Под его руководством проведено много оперативно-боевых мероприятий в тылу врага. В декабре 1943 года им был захвачен заместитель начальника немецкой диверсионно-разведывательной школы в деревне Печки Печорского района, изъяты документы личного состава школы.

Благодаря добытым Георгием Пяткиным ценным сведениям были обезврежены десятки диверсантов, заброшенных в тыл советской армии для выполнения диверсионно-разведывательных задач.

За смелость, отвагу и умелые оперативные действия при проведении данной операции Пяткин был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «Партизану Великой Отечественной войны» I степени.

История проведенной Георгием Пяткиным операции стала основой повести Юрия Германа «Операция «С Новым годом!». В 1971 году по мотивам повести снят художественный фильм «Проверка на дорогах».

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