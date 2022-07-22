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Общество

В Пыталово прошёл митинг в честь годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков

22 июля Пыталовский район отмечает 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, 89-ю годовщину присвоения Пыталово статуса города и 240-летие первого упоминания Пыталово в архивных документах, пишет газета «Наша жизнь».

На площадке около районного Дома культуры прошёл торжественный митинг, в котором приняли участие глава Пыталовского района Вера Кондратьева, врио председателя комитета по труду и занятости Алёна Трунова, начальник отдела в Пыталово ПУ ФСБ России по Псковской области Сергей Чириков, делегация из Чашникского района Витебской области, ветераны Великой Отечественной войны и жители района.

  • В Пыталово прошёл митинг в честь годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков
    Фото: Газета «Наша жизнь»
  • В Пыталово прошёл митинг в честь годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков
    Фото: Газета «Наша жизнь»
  • В Пыталово прошёл митинг в честь годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков
    Фото: Газета «Наша жизнь»
  • В Пыталово прошёл митинг в честь годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков
    Фото: Газета «Наша жизнь»
  • В Пыталово прошёл митинг в честь годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков
    Фото: Газета «Наша жизнь»
  • В Пыталово прошёл митинг в честь годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков
    Фото: Газета «Наша жизнь»
  • В Пыталово прошёл митинг в честь годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков
    Фото: Газета «Наша жизнь»
  • В Пыталово прошёл митинг в честь годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков
    Фото: Газета «Наша жизнь»
  • В Пыталово прошёл митинг в честь годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков
    Фото: Газета «Наша жизнь»
  • В Пыталово прошёл митинг в честь годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков
    Фото: Газета «Наша жизнь»
  • В Пыталово прошёл митинг в честь годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков
    Фото: Газета «Наша жизнь»
  • В Пыталово прошёл митинг в честь годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков
    Фото: Газета «Наша жизнь»

С праздником присутствующих поздравила глава Пыталовского района Вера Кондратьева. Она отметила, что война вошла в каждую семью, в каждый дом, тысячи славных сыновей и дочерей сложили свои головы на полях сражений, погибли в концлагерях, фашистской неволе, от голода, болезней, но проявленные ими героизм и стойкость были по достоинству оценены их Родиной.

«День 22 июля – праздник нашей малой родины. Мы никогда не забудем, какой высокой и неизмеримой ценой оплачено освобождение нашего города, района. Наши освободители не щадили себя, чтобы мы – дети, внуки и правнуки – могли говорить на родном языке, жить и работать, сохранив свободу и независимость», - отметила глава района.

Сегодня были открыты две новые мемориальные плиты, на которых увековечены имена ещё шести воинов, погибших при освобождении района и захороненных здесь. В их числе ефрейтор Иван Гавриленко.

Приветственный адрес от лица губернатора Псковской области зачитала врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова.

От имени делегации гостей из Белоруссии пыталовцев поздравил председатель Чашникского районного исполнительного комитета Витебской области Александр Быков.

«Тема сплоченности, единения и дружбы всегда актуальна, а в наше время особенно. Патриотизм ваших граждан, поддержка и высокий уровень доверия к проводимому руководством страны курсу – достойный ответ на предпринимаемые в отношении России недружественные действия. Не сомневаюсь, что россияне, как неоднократно это было в истории, стойко преодолеют все трудности и испытания. Уверен, что отношения между Беларусью и Российской Федерацией, основанные на дружбе наших народов, будут в дальнейшем плодотворно развиваться на благо нынешнего и будущего поколений белорусов и россиян», - отметил Александр Быков.

Также свои поздравления и пожелания выразили начальник отдела в Пыталово ПУ ФСБ России по Псковской области Сергей Чириков и председатель районного Совета ветеранов Владимир Семенов.

Память погибших героев почтили минутой молчания. Под залп автоматной очереди все желающие возложили цветы и венки к обелиску.

Празднование Дня освобождения района продолжилось выступлениями народного самодеятельного коллектива фольклорной группы «Истоки» и духового оркестра войсковой части Островского гарнизона во главе с дирижёром Елизаром Захаровым. Для жителей и гостей Пыталово выступил также народный самодеятельный коллектив хор «С песней по жизни».

Также в рамках праздничных мероприятий состоялись показ художественного фильма «Танкист», экскурсия по улицам города от Дома детского творчества и музея Дружбы народов, а также открытие выставки «Город с историей», посвящённой 240-летию первого упоминания Пыталово в архивных документах.

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