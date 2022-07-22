Концерт Николая Носкова пройдет в БКЗ Псковской филармонии

14:24, 22 июля 2022, ПАИ

Заслуженный артист России, пятикратный обладатель музыкальной премии «Золотой граммофон», лауреат премии «Овация» Николай Носков выйдет на сцену Псковской областной филармонии 4 августа, сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Всем, кто ранее приобрел билеты на концерт Николая Носкова в Зелёный театр, необходимо обменять на новые в кассе Псковской областной филармонии.

На концерты будут исполнены хиты из репертуара Николая Носкова и произведения из его нового одноименного альбома. Возвращение артиста на сцену совпало с последней работой над пластинкой «Живой», к которой Николай Носков приступил год назад при поддержке своего друга, известного российского продюсера и композитора Виктора Дробыша.

Этот концерт стал дебютным после долгого отсутствия артиста на сцене. В концерте обязательно прозвучат песни: «Дай мне шанс», «Снег», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю» и «А на меньшее я не согласен».

Билеты в кассе БКЗ Псковской областной филармонии либо на сайте.