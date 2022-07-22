Марафон праздника: массовое караоке впервые устроят на День города Пскова

14:45, 22 июля 2022, ПАИ

Псковичи и гости города смогут вместе спеть известные композиции во время центрального концерта на Октябрьской площади в рамках празднования Дня города Пскова 23 июля. Об этом рассказал представитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов на марафоне праздника в медиацентре Псковского агентства информации.

Для массового караоке подобрали пять песен, но каких, пока держат в секрете.

«В будущем, если всё пойдёт по плану, если у нас получится этот эксперимент, то на следующий год нам нужно делать мощную программу, чтобы запеть смог весь город», – сказал Дмитрий Волхонов.

Добавим, что со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.