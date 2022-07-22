Фестиваль «Знак Русского» пройдет в Усвятском районе 30 июля
Областной фольклорный фестиваль «Знак Русского», посвящённый 100-летию Ольги Сергеевой, состоится 30 июля в деревне Церковище Усвятского района, сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
Праздничные мероприятия пройдут на поляне у дома известной фольклорной исполнительницы Псковщины в деревне Церковище. Откроется фестиваль исполнением песни «Пойду за ворота». Затем состоится возложение цветов на могилу Ольги Сергеевой.
Гостей фестиваля ждет концертная программа с участием фольклорных коллективов Псковской области. Зрителей порадуют яркие выступления шоу-дуэта баянистов «Воробьи» из Витебска и фольклорного ансамбля из Новгородской области. Приглашенный гость фестиваля — певица, композитор, заслуженная артистка РФ, хранительница песен Ольги Сергеевой Евгения Смольянинова.
Зрители смогут также узнать о жизни и творчестве усвятской исполнительницы из уст её последовательницы.
На протяжении всего фестивального дня будут работать детская площадка и фотозоны. Мужчины смогут посостязаться в ловкости и быстроте. Все желающие смогут принять участие во флешмобе. Организаторы фестиваля предложат участникам выстроиться в форме цифры 100 – именно столько лет исполняется со дня рождения Ольги Сергеевой. Гостей фестиваля ждут хороводы, народные танцы и песни у костра.
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