Профилактический рейд прошёл в Красногородском районе

15:39, 22 июля 2022, ПАИ

22 июля сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области совместно с главой сельского поселения «Красногородская волость» провели профилактический рейд в Красногородском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В ходе данного мероприятия населению рассказали об обстановке с пожарами на территории района и основных причинах пожаров в жилом секторе. Также гражданам вручили памятки на тему пожарной безопасности в жилом секторе и о необходимых действиях при обнаружении пожара.