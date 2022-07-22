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Общество

В молоке псковских коров обнаружили возбудителей мастита

За первое полугодие 2022 года специалисты ГБУ «Псковская облветлаборатория» выявили в 10 из 13 доставленных проб коровьего молока возбудителей мастита, сообщили в ветлаборатории. 

Кроме того, возбудители мастита были найдены в молоке коз, в 10 из 12 проб. 

Мастит – это воспалительный процесс, происходящий в молочной железе. У коров, овец и коз мастит возникает в лактационный период, но может быть и в сухостойном периоде. Чем выше продуктивность животных, тем более они предрасположены к заболеванию маститом и тем значительнее экономические потери, которые складываются из снижения молочной продуктивности, ухудшения санитарного качества молока, расстройств воспроизводительной функции, преждевременной выбраковки животных и затрат на лечение.

Если не лечить мастит, он быстро переходит из одной формы в другую, в каждой из которых по-разному проявляются признаки заболевания: если на ранней стадии они визуально не различимы, то в запущенных формах абсцесс молочной железы налицо. Поэтому чрезвычайно важно и экономически целесообразно диагностировать мастит на самых ранних стадиях возникновения. Лучшим тестом диагностики является микробиологический посев, позволяющий определить причину инфекции.

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