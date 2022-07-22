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Общество

В ПсковГУ прошла защита портала «Параллель», разработанного студентами – участниками «Летнего университета»

В Псковском государственном университете сегодня, 22 июля, состоялась презентация интернет-ресурса «Параллель», разработанного участниками программы «Start media: интенсив по созданию информационного портала», которая реализовывалась в вузе в рамках проекта «Летний университет – 2022».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ, над медиапродуктом работали 44 студента-журналиста из Белоруссии. Менее чем за две недели ребята создали ресурс с нуля: продумали не только концепцию, но и содержательно-визуальный контент ресурса, сами создали тексты, фото- и видеоматериалы.

«Здесь, в Пскове, ребята впервые увидели друг друга, познакомились и начали работать при поддержке команды преподавателей ПсковГУ и практикующих журналистов региона», – отметила руководитель программы Надежда Лищенко.

Студенты побывали на лекциях по командной работе и созданию текстов, узнали, что такое целевая аудитория и зачем учитывать её специфику при создании интернет-портала, познакомились с опытом работы местных журналистов, побывав в медиацентре Псковского агентства информации.

На защите проекта первой предоставили слово шеф-редактору портала «Параллель» Ольге Бугаевой.

«Белоруссия и Россия – как две параллельные прямые. Они то сближаются, то немножко отдаляются, но в целом они избирают самостоятельные пути и идут по ним», – так объяснила концепт нового медиапродукта Ольга Бугаева.

Студентка подчеркнула, что, несмотря на схожесть России и Белоруссии, у этих стран есть и различия, которые позволяют идентифицировать их как самостоятельные государства со своей культурой, ценностями и обычаями.

«Тематика сайта: Белоруссия и Россия глазами студентов, – добавила шеф-редактор «Параллели». – Веб-страницы доступны для чтения на двух языках: русском и белорусском. Рубрикатор состоит из трёх разделов: «Люди», «Новости» и «Досуг».

В завершение презентации студенты-разработчики предложили руководителю программы «Start media» Надежде Лищенко передать работу над усовершенствованием сайта и его наполнением следующему поколению участников «Летнего университета».

Напомним, международный проект «Летний университет», оператором которого является Псковский государственный университет, стартовал на площадке 14 российских вузов. Координатором мероприятий выступает Министерство науки и высшего образования России.

Участниками проекта стали более 700 студентов из девяти стран мира: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Сирии, ДНР и ЛНР. Кроме того, сквозным направлением, которое было реализовано во всех вузах, станет «Акселератор социального проектирования». Программу разработали в ПсковГУ. Каждый участник «Летнего университета» в составе группы смог не только создать паспорт социального проекта, но и наметить шаги по его реализации.

На всех площадках для студентов организовали экскурсионные программы, спортивные мероприятия, кружки по интересам, а также тематические встречи, форумы, мастер-классы.

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