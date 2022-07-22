Центробанк продлит ограничения по выдаче наличной валюты в РФ

16:26, 22 июля 2022, ПАИ

ЦБ РФ вынужден будет продлить ограничения по выдаче наличной валюты в сентябре. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

Она отметила, что у Центробанка сейчас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится в ближайшем будущем. Решения недружественных стран о запрете ввоза в Россию наличной валюты остаются в силе.

«При этом наши банки должны иметь возможность обеспечивать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета, чтобы они могли получить сумму в рамках разрешенного лимита 10 тысяч. Именно поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые мы ввели в начале марта», - добавила Эльвира Набиуллина.

Временный порядок операций с наличной валютой был введён с 9 марта по 9 сентября. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, и клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи.