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Общество

Пскович победил на всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Учащийся Псковской инженерно-лингвистической гимназии Дмитрий Яковлев стал одним из победителей всероссийского конкурса «Большая перемена», сообщили Псковскому агентству информации в комитете по образованию Псковской области.

Торжественная церемония закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей», состоялась в Международном детском центре «Артек».

«Церемонию традиционно открыл парад победителей «Большой перемены», чьи имена прозвучали со сцены под аплодисменты поддержки новых друзей. Школьников поздравили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Видеопоздравление для школьников направила заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева», – отметили в региональном комитете.

Победителями стали 300 учеников 5-7 классов, 88 из них повторно. Дети отправятся в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно с остановками в крупных городах, где посетят культурные достопримечательности.

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