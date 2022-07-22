Не только сохранить, но и приумножить

17:02, 22 июля 2022, ПАИ

Охрана лесов от пожаров – не единственная задача, которую выполняют работники ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр».

Наряду с тушением лесных пожаров и выполнением профилактических мероприятий лесные пожарные области принимают активное участие в восстановлении лесных богатств.

На неарендованной территории сотрудниками учреждения ежегодно выполняются работы по посадке лесных культур и уходу за ними. В настоящее время основные действия направлены на проведение лесоводственного ухода за лесными культурами. Данный вид ухода в первую очередь предназначен для защиты молодых растений от травянистой и мелкой древесно-кустарниковой растительности.

В результате ухода улучшается энергия роста деревьев главной породы и минимизируются негативные последствия от нежелательного соседства.

Так, на этой неделе работники лесопожарной станции г. Псков и г. Печоры приступили к выполнению работ на территории Печорского района. Общий запланированный объем работ составляет 35 га, в настоящее время выполнена его третья часть.