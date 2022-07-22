Изменения в КоАП РФ и в УК РФ

Поправками в КоАП РФ вводится часть 4 статьи 12.7, устанавливающая повышенные санкции за повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления. Если нет признаков уголовного преступления, то санкция данной статьи предусматривает административный штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов, сообщает пресс-служба ГИБДД по Псковской области.

УК РФ дополняется статьей 2643, устанавливающей ответственность за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость за деяния, связанные с управлением транспортным средством при отсутствии соответствующего права.

Одновременно с этим части вторая, четвертая и шестая статьи 264 УК РФ дополняются новым квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенные меры ответственности за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть, если оно совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами.

Кроме того, часть первая статьи 1041 УК РФ дополняется новым пунктом «д», предусматривающим конфискацию транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления, предусмотренного статьей 2641, 2642 или 2643 УК РФ.

Данные изменения вступают в силу 25 июля 2022 года.