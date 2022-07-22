Советник псковского губернатора – о ситуации с советскими памятниками: Власти Латвии просто нелюди

18:06, 22 июля 2022, ПАИ

Советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в эфире радиостанции «Луки FM» в рамках программы «Эксклюзив» прокомментировал решение властей Латвии снести почти 70 советских памятников.

«Речь здесь идёт не о простых людях. У меня бабушка была наполовину латышка. Во мне, пускай малая часть, 1/8, но латышская кровь течёт. Я много раз был в Риге, к русским там очень хорошее отношение, по-русски там прекрасно говорят, и вообще там люди очень хорошие. Но власть держащие там просто нелюди, которые творят какое-то невообразимое безобразие», – отметил Антон Сергеев.

Он также объяснил, почему псковские СМИ пишут об этой проблеме. «Нам говорят, а почему вы про Латвию пишете? Да потому что граничит Россия в лице Псковской области и с Латвией, и с Эстонией. Как же мы можем не смотреть, что там происходит, рядом с нами под боком», – отметил спикер.

Напомним, что ранее правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.

Добавим, что на днях Латвия отказалась передавать властям Ленинградской области памятник воинам-освободителям, который собираются снести в Риге.