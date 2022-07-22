Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове возложили гирлянду к стелле «Город воинской славы»

Возложение Гирлянды Славы к стелле «Город воинской славы» в Пскове. Фото: Telegram

Накануне 78-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков на площади Победы прошёл торжественный ритуал возложения Гирлянды Славы к стеле «Город воинской славы». Об этом сообщает пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.  Под звуки метронома участники церемониала почтили минутой молчания память всех, кто отдал жизнь в борьбе за свободу и независимость Родины. 
 
Немецкие войска вошли в Псков 9 июля 1941 года. Четыре года Псков был захвачен врагом и оказался последним освобожденным городом Российской Федерации. Ожесточенные бои продолжались с февраля по июль 1944 года. За время оккупации захватчики уничтожили практически все жилые дома, промышленные предприятия. После освобождения в городе осталось всего 143 человека. 
 
Разрушения в городе были так велики, что еще 5 января 1945 года было принято постановление Совнаркома РСФСР «О мероприятиях по восстановлению хозяйства города Пскова и Псковской области». Псков был включён в число 15 старейших городов страны, подлежавших первоочередному восстановлению.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 июля 2022

В Пскове возложили гирлянду к стелле «Город воинской славы»
22 июля 2022

УМВД России по Псковской области опровергло информацию о причастности живодёра к полицейской службе
22 июля 2022

Советник псковского губернатора – о ситуации с советскими памятниками: Власти Латвии просто нелюди
22 июля 2022

Списки возглавляли. Очередной выпуск «Псковского телеграма»
22 июля 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Искусство всегда современно
22 июля 2022

Псковский психолог допускает, что убивший кошку живодер может перейти на людей

22 июля 2022

Первый случай одновременного заболевания COVID-19 и оспой обезьян выявили в мире
22 июля 2022

Псковский врач предположил наличие психической патологии у замучивших кошку людей

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...