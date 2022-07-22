В Пскове возложили гирлянду к стелле «Город воинской славы»

19:02, 22 июля 2022, ПАИ

Накануне 78-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков на площади Победы прошёл торжественный ритуал возложения Гирлянды Славы к стеле «Город воинской славы». Об этом сообщает пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов. Под звуки метронома участники церемониала почтили минутой молчания память всех, кто отдал жизнь в борьбе за свободу и независимость Родины.



Немецкие войска вошли в Псков 9 июля 1941 года. Четыре года Псков был захвачен врагом и оказался последним освобожденным городом Российской Федерации. Ожесточенные бои продолжались с февраля по июль 1944 года. За время оккупации захватчики уничтожили практически все жилые дома, промышленные предприятия. После освобождения в городе осталось всего 143 человека.



Разрушения в городе были так велики, что еще 5 января 1945 года было принято постановление Совнаркома РСФСР «О мероприятиях по восстановлению хозяйства города Пскова и Псковской области». Псков был включён в число 15 старейших городов страны, подлежавших первоочередному восстановлению.