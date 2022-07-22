Российская авиакомпания будет перевозить заключенных вместе с пассажирами

19:25, 22 июля 2022, ПАИ

Российская авиакомпания S7 начнет перевозить заключенных, в том числе имеющих психические заболевания, на одних рейсах с другими пассажирами. Об этом сообщает Lenta.ru.

Как следует из документа, авиакомпания заключила контракт на 13,5 миллиона рублей с ФСИН по Республике Саха для перевозки заключенных, конвоиров и врачей. Речь идет о рейсах из Якутска в Иркутск и обратно. По словам бортпроводников, пассажиров не будут предупреждать об этом заранее.

Представители авиакомпании заявили, что перевозка заключённых вместе с пассажирами – мировая практика. Пассажиры находятся в безопасности, поскольку заключённого сопровождают, как минимум, три человека.