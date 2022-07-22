Глава Великих Лук провёл встречу с общественными советниками

20:23, 22 июля 2022, ПАИ

Глава города Великие Луки Николай Козловский провёл встречу со своими общественными советниками. На встрече подвели итоги проделанной работы и развития города, обсудили актуальные темы и проблемные вопросы, рассказал Николай Козловский в своём Telegram-канале.

В первую очередь глава познакомил участников встречи с данными социально-экономического развития, которые даёт статистика. Несмотря на пандемию и другие вызовы, с которыми сегодня сталкивается наше государство, регион и город, Великие Луки продолжают развиваться, отметил Николай Козловский

«Это говорит о том, что в городе созданы условия для стабильной работы и развития промышленности, малого и среднего предпринимательства. Городская власть делает все, чтобы эти условия улучшить, в том числе опираясь на общественных советников. В общем и целом у нас это получается. А интенсивное развитие экономики позволяет решать многие социальные вопросы», – подчеркнул глава Великих Лук.

Николай Козловский уточнил, что в Великих Луках достигнуты хорошие результаты во всех сферах жизнедеятельности: образовании, культуре, спорте, в части модернизации здравоохранения. Заметны изменения в коммунальной сфере, идёт развитие дорожной инфраструктуры и, конечно, благоустройство города.

Отдельного внимания достойно участие общественных советников в создании территориальных общественных самоуправлений, которых в Великих Луках на сегодняшний день пять, и их проекты уже стали победителями регионального конкурса.

В заключение встречи Николай Козловский сердечно поблагодарил советников за их опыт и талант, которые они направляют на благо города.

«Наши совместные усилия – власти и неравнодушных великолучан – позволяют улучшать комфортность нашего города, и эту работу мы обязательно продолжим», – завершил встречу городской глава.