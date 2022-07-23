Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более ста украинских беженцев получили гражданство России в Псковской области

Вручение российских паспортов беженцам из Украины в Псковской области. Фото скрин видео

Более ста беженцев из Украины подали прошение на получение Российского гражданства, Об этом сегодня сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из цикла «Своих не бросаем».

На вручении российских паспортов бывшим украинцам глава региона сказал:

«Вы становитесь гражданами Российской Федерации - сильной, независимой, большой и многонациональной страны с героическим прошлым. Государства, которое динамически развивается и всегда готово встать на защиту своих граждан. Каждый из вас проделал большой путь к этой цели и преодолел множество препятствий. Поэтому я искренне рад поздравить вас, что самый сложный, самый опасный период теперь позади.

Мы старались сделать всё, чтобы несмотря на всю  сложность ситуации, ваше пребывание здесь, у нас, было комфортным. Поэтому мне особо приятно отметить, что более ста человек после пребывания на Псковской земле подали прошение на получение Российского гражданства...»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

23 июля 2022

Более ста украинских беженцев получили гражданство России в Псковской области
23 июля 2022

О студентах, продуктах на исходе и весёлых клавишах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
22 июля 2022

Михаил Ведерников поздравил жителей Пыталовского района с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
22 июля 2022

Виктория Матуле: Из принципа стала говорить на русском, хотя латышский знаю хорошо
22 июля 2022

В «Садах Плескавы» прошёл сельскохозяйственный семинар
22 июля 2022

Детский лагерь в Псковской области для детей с особенностями развития ищет волонтёров
22 июля 2022

Уникальные исторические книги получили в дар библиотеки Псковской области
22 июля 2022

Монахини Снетогорской обители обратились в Псковский музей-заповедник за советом

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...