Более ста украинских беженцев получили гражданство России в Псковской области

09:42, 23 июля 2022, ПАИ

Более ста беженцев из Украины подали прошение на получение Российского гражданства, Об этом сегодня сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из цикла «Своих не бросаем».

На вручении российских паспортов бывшим украинцам глава региона сказал:

«Вы становитесь гражданами Российской Федерации - сильной, независимой, большой и многонациональной страны с героическим прошлым. Государства, которое динамически развивается и всегда готово встать на защиту своих граждан. Каждый из вас проделал большой путь к этой цели и преодолел множество препятствий. Поэтому я искренне рад поздравить вас, что самый сложный, самый опасный период теперь позади.

Мы старались сделать всё, чтобы несмотря на всю сложность ситуации, ваше пребывание здесь, у нас, было комфортным. Поэтому мне особо приятно отметить, что более ста человек после пребывания на Псковской земле подали прошение на получение Российского гражданства...»