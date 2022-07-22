Первый этап Всероссийских соревнований «Школа безопасности» принёс Псковской области «серебро»

21:28, 22 июля 2022, ПАИ

В городе Иркутске на спортивном стадионе «Труд» прошел первый этап финала Всероссийских соревнований «Школа безопасности» – комбинированная пожарная эстафета, пишет Официальный Telegram-канал Псковской области.

Каждая команда выставила по 5 участников, 4 из которых преодолевали дистанцию пожарной эстафеты, по 100 метров каждый, а пятый участник работал на разветвлении на четвёртом этапе. Эстафетой служил пожарный ствол. Участникам предстояло правильно и быстро выполнить каждое задание: надеть боевую одежду и снаряжение пожарного, преодолеть в полном обмундировании пятиметровый тоннель диаметром 1 метр, забор высотой 1 метр 70 сантиметров. Следующий участник, приняв эстафету, с пожарными рукавами в руках преодолевал на бегу 80-сантиметровый бум, присоединял рукавную линию, чтобы его товарищ по команде протянул рукавную линию и ликвидировал условный очаг возгорания. Финишем считался момент «поражения» мишени напором воды.

Среди команд-участниц старшей возрастной группы победителем стала команда Удмуртской Республики, команда из Псковской области – на втором месте, на третьем месте – представители Ханты-Мансийского Автономного округа, четвертое место – у иркутян, пятое место заняла команда подростков из Московской области, шестое – у команды из Ростовской области, на седьмом месте – участники из Кемеровской области, на восьмом – из Республики Дагестан, девятое место заняли юные спортсмены из Республики Бурятия.

После соревнований участники отправились на берег Байкала, в посёлок Большое Голоустное, где разместились на базе отдыха «Странник». Завтра в течение дня команды будут проходить полосу препятствий, а вечером представят свои визитные карточки.