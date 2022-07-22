Уникальные исторические книги получили в дар библиотеки Псковской области
В год 350-летия со Дня рождения Петра I инвестиционно-промышленный холдинг GS Group выступил с инициативой издания научно-популярной книги «300 лет большой победы: Петр I и Северная война». Часть тиража холдинг передал библиотекам Пскова и области. Подробности – в информационном сюжете телеканала «Первый Псковский».
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