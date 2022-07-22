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Общество

Снижение ключевой ставки до 8% приведет к оживлению спроса на вторичное жилье в Пскове

Спрос на вторичное жилье в Пскове может вырасти, он будет связан со снижением ключевой ставки  Банка России.

Банк России снизил ключевую ставку до 8%, и вот какой комментарий дал по этому поводу специалист по недвижимости Пскова и Псковской области Андрей Шубарцов: «В данном случае ставки, наверняка, по «вторичке» снизятся, то что я говорил на 1% или 0,5%, соответственно это даст толчок дальше покупать и продовать».

Андрей Шубарцов отметил, что положительные изменения будут ощутимы уже в понедельник-вторник, когда «Сбербанк» и «ВТБ» снизят свои ставки. Вопрос только в том – насколько? На 0,5 или на 1%? Соответственно, все остальные банки в течение недели-двух сделают то же самое, а у людей появится больше возможностей с точки зрения процентной ставки. Ипотечная ставка снизится во всех банках.

В феврале 2022 года средний размер выданных в России ипотечных кредитов превысил 4 млн руб. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), прирост к январю составил 4,2% (было 3,87 млн руб). А по сравнению с аналогичным периодом 2021 года средняя сумма ипотеки увеличилась на 39,4% (в феврале 2021 года – 2,89 млн руб).

 

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