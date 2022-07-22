Монахини Снетогорской обители обратились в Псковский музей-заповедник за советом

22:02, 22 июля 2022, ПАИ

В соборе Снетогорского женского монастыря снова будут проводиться регулярные богослужения. В августе 2021 года там демонтировали строительные леса. А в сентябре прошлого года в престольный праздник обители Митрополит Псковский и Порховский Тихон отслужил в соборе первую литургию, сообщает сайт Псковского музея-заповедника.

Сестры планируют проводить богослужения примерно один раз в месяц. Понимая особый статус собора как уникального памятника архитектуры, настоятельница Снетогорского женского монастыря Рождества Богородицы игуменья Рафаила обратилась в Псковский музей-заповедник с просьбой дать необходимые рекомендации и составить перечень требований по организации богослужений в соответствии с правилами охраны древних памятников. Ранее между монастырем и музеем-заповедником было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого происходили консультации по различным вопросам.

Сегодня для оценки ситуации на месте и выработки рекомендаций монастырь посетила делегация Псковского музея-заповедника во главе с генеральным директором Светланой Мельниковой. Среди первоначальных рекомендаций можно выделить принятие во внимание при проведении богослужений антропогенной нагрузки, контроль влажности внутри помещения, осторожное использование свечей.

Предметом особого разговора стал анализ состояния отмостки храма, которая не обеспечивает защиту от проникновения внутрь строения влаги. Светлана Мельникова отметила, что именно в тесном и конструктивном диалоге с Церковью можно добиваться значимых результатов по сохранению памятников старины, одновременно учитывая интересы верующих граждан.

«Псковский музей-заповедник не оставит сестер монастыря без совета и внимания. Наши климатологи и хранители подготовят все необходимые рекомендации для того, чтобы удалось соблюсти необходимый баланс между охранными мероприятиями и богослужениями. И мы также окажем полноценную консультативную помощь в реставрационных мероприятиях Рождественского собора, так как у нас есть хороший опыт по охране Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря», – подчеркнула Светлана Мельникова.