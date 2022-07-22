Детский лагерь в Псковской области для детей с особенностями развития ищет волонтёров

22:37, 22 июля 2022, ПАИ

Волонтёров из Псковской области ищут в летний лагерь для детей, подростков и молодых взрослых с особенностям, проживающих в доме-интернете в селе Бельское устье (ближайший город Порхов), даты лагеря: 30 июля – 14 августа. Об этом сообщил паблик «Афиша Псков».



Тема лагеря: Самая большая эмоция.



Что будут делать: знакомиться друг с другом и с ребятами с ментальными и физическими особенностями, проводить обучающие и развлекательные мастер-классы, устраивать прогулки и кинопоказы, танцы и вечеринки, песни под гитару, думать и предлагать как можно облегчить жизнь воспитателей дома-интернета и что сделать для развития деревенского сообщества, ну, и другие теплые события, которые помогут сделать это лето по-настоящему запоминающимся!



Официально Центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх» уже 9 лет организовывает такой лагерь, а сотрудники и волонтеры Центра начали ездить туда еще в 2006 году. Из-за пандемии последний волонтёрский лагерь, зимняя смена, проходил в 2020 году. И вот, после двух лет перерыва, дети и вонтёры едут в лагерь снова



Даты: 1 – 13 августа (выезд из Москвы 29 июля, 30 и 31 июля прикэмп в волонтёрском доме в селе Бельское устье и возврат14 августа).



Волонтерам обеспечиваются проезд (при условии участия от 2 недель), питание (преимущественно вегетарианское) и проживание (в самом уютном доме).



Если вы хотите и готовы участвовать в летней смене, напишите в телеграм: Алине (@alina_naivno_super), или Саше (@alexamirosh), или Андрею (@Rumoyrsof), вам расскажут что делать дальше и устроят небольшое интервью-знакомство. Заявки на участие принимают до 27 июля.



Не бойтесь подавать заявку, если у вас нет опыта работы с детьми, подростками, молодыми взрослыми с особенностями – группа наших опытных волонтеров поможет получить нужные знания и навыки. Чтобы стать волонтером, достаточно быть терпеливым, открытым к новым знаниям, инициативным и ответственным человеком старше 16 лет. А ещё понадобится сертификат о вакцинации от COVID-19 и справка о санитарно-эпидемиологическом окружении.





Подробнее про лагерь вы можете узнать тут.



