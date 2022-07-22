В «Садах Плескавы» прошёл сельскохозяйственный семинар

22:47, 22 июля 2022, ПАИ

Комитет по сельскому хозяйству и Гостехнадзору Псковской области совместно с филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» на базе ООО «Сады Плескавы» провели семинар на тему «Перспективы развития садоводческой отрасли на территории Псковской области». Об этом пишет Официальный Telegram-канал Псковской области. В мероприятии приняли участие садоводческие предприятия, предприятия переработки, федеральные структуры, представители фирм по защите растений и национальный союз селекционеров и семеноводов.

Участники обменялись опытом закладки многолетних насаждений и их ухода, нашли новых партнеров по сбыту продукции, ознакомились с изменениями в законодательной базе.

На протяжении последних лет возрождается отрасль плодоводства, сохраняется положительная динамика развития отрасли. По состоянию на 1 января площадь плодово-ягодных насаждений по селхозтоваропроизводителям составляет 510 га. Наибольшие площади многолетних насаждений расположены в Печорском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском и Себежском районах.