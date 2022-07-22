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Виктория Матуле: Из принципа стала говорить на русском, хотя латышский знаю хорошо

Виктория утверждает, что в Латвии в её адрес были угрозы физической расправы. Фото: ПАИ

Виктория Матуле лично столкнулась с травлей и угрозами после того, как стала выкладывать в Интернет ролики о поддержке спецоперации на Украине. Ситуация усугубилась после того, как она вместе с Александром Дубьяго вышли к памятнику воинам-освободителям с российским флагом. В последние дни, опасаясь за свою жизнь, девушка фактически не могла выйти из дома. Виктория рассказала телеканалу «Первый Псковский», что в Латвии сегодня стало опасно просто говорить на русском языке.

«Я много роликов снимала. И под всеми много, что писали. «Ходи, оглядывайся!», «Тебя в тюрьму посадят». Были угрозы физической расправы. Но это моя позиция. Я считаю, что я поступаю правильно. Но Правительство постоянно подначивает народ и сеет раздор. Снимала видео на русском, мне постоянно писали, что я обязана доносить информацию на латышском. Знаю два языка. Но из принципа стала говорить на русском», – это немногое, из того, что рассказала корреспонденту ПАИ Виктория.

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