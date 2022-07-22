Михаил Ведерников поздравил жителей Пыталовского района с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Губернатор псковской области Михаил Ведерников поздравил в своём Telegram-канале жителей Пыталовского района с 78-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
«В преддверии этой даты в деревне Темери состоялось перезахоронение останков неизвестного солдата, которые были найдены в ходе поисковой операции в районе деревни Вышгородок. Известно, что он погиб в 1944 году при освобождении Пыталовского района. При нём были найдены только части бритвенных принадлежностей и шомпола для чистки оружия.
Мы в неоплатном долгу перед каждым, кто проливал свою кровь и отдал жизнь во имя Победы. Сделаем всё, чтобы наши дети, внуки и правнуки помнили и чтили их подвиг.
От всего сердца желаю жителям Пыталовского района крепкого здоровья, счастья, удачи, радости и благополучия! С праздником!», – написал глава региона.
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Михаил Ведерников поздравил жителей Пыталовского района с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
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