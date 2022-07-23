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Общество

В Псковской области простились с двумя военными, погибшими на Украине

В Псковской области простились с военными, погибшими в борьбе с нацистами на Украине. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

 

Проводили в последний путь гвардии сержанта Дениса Цибенко и рядового Александра Белоусова. Губернатор принёс искренние соболезнования родным и близким. 

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