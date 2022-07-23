В Псковской области простились с двумя военными, погибшими на Украине

09:57, 23 июля 2022, ПАИ

В Псковской области простились с военными, погибшими в борьбе с нацистами на Украине. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Проводили в последний путь гвардии сержанта Дениса Цибенко и рядового Александра Белоусова. Губернатор принёс искренние соболезнования родным и близким.