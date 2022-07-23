Единый портал с информацией о льготах и выплатах предлагает создать генпрокурор РФ

10:07, 23 июля 2022, ПАИ

Генпрокуратура РФ сообщает о том, что граждане мало информированы о полагающихся им выплатах федеральных и региональных уровней.

Поэтому генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину создать единый информационный ресурс, с помощью которого каждый гражданин будет иметь возможность в любое время в онлайн-формате получить сведения о всех льготах, выплатах и иных видах государственной помощи, положенных ему в зависимости от региона проживания, социального статуса и жизненной ситуации, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

«Обращающиеся в органы прокуратуры семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, не располагают сведениями об имеющихся возможностях повышения уровня дохода», – отмечают в Генпрокуратуре.

Как подчеркнули в пресс-службе, реализация внесённых предложений «будет способствовать оптимизации взаимодействия государства с гражданами при получении ими мер социальной поддержки и повышению уровня правовой грамотности и благополучия населения».