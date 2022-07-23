Участники рыболовно-спортивного фестиваля «Псковская уха – 2022» взялись за удочки

10:44, 23 июля 2022, ПАИ

В это утро прошла регистрация участников на рыболовно-спортивном фестивале «Псковская уха – 2022». Всего в фестивале примут участие 102 человека, из них 29 – дети, которые будут заняты своими конкурсами и призами.

Как отмечали ранее организаторы, соревнования пройдут в трёх номинациях: «Поплавочная удочка», «Спиннинг» и «Донная удочка».

«Погода нам благоприятствует, я думаю, что улова будет много. Но главное, что фестиваль состоялся после долгого перерыва, связанного с пандемией. Два года мы не могли провести этот фестиваль. Я думаю, что нам сегодня всё удастся, люди рыбу поймают, и главное, что у всех будет хорошее настроение. С праздником, псковичи!» – поделился с Псковским агентством информации Игорь Иванов.

Со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.