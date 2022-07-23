В Пскове перекрыты центральные улицы для проведения праздничных мероприятий
В Пскове перекрыты центральные улицы для проведения праздничных мероприятий.
С 10:00 до 1:00 будут перекрыты Октябрьская площадь, улица Советская (от площади Ленина до улицы Детской), Октябрьский проспект (от Октябрьской площади до улицы Некрасова), улица Профсоюзная (от Октябрьской площади до набережной реки Великой). В качестве объездов определены улицы Максима Горького и Советская (от улицы Детской до площади Победы).
С 22:30 до 23:45 будет закрыто движение по Ольгинскому мосту (от площади Ленина до улицы Максима Горького). Объезд будет осуществляться по улице Максима Горького.
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