В Пыталово проходят торжественные мероприятия, посвященные освобождению района

19:05, 23 июля 2022, ПАИ

В рамках празднования Дня освобождения Пыталовского района и Дня города сегодня прошёл легкоатлетический забег по улицам Пыталово, сообщает газета «Наша жизнь».

В нём приняло участие 13 человек: 6 женщин и 7 мужчин в возрасте от 18 лет. Самый старший участник оказался 1958 года рождения.

Дистанция составила почти 3 километра и охватила улицы Юнкерова, Шафранского, Пушкинская, Пионерская, Белорусская и Красноармейская.

По результатам забега среди мужчин самым быстрым оказался Игорь Филиппов, преодолев дистанцию за 11 минут 15 секунд. Второе место занял Никита Кулаков, а третье — Владислав Мазепов. Среди женщин первой финишировала Юлия Иванова. Она пробежала дистанцию за 13 минут. Второй оказалась Мария Алфёрова, третьей – Екатерина Гусева.

Тренер детской спортивно-юношеской школы Валентин Невар вручил победителям и призёрам грамоты и медали, женщинам — цветы, а остальным — грамоты за участие. Победителям также достались небольшие кубки.