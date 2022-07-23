Александр Котов поздравил с жителей области с Днём работника торговли

18:41, 23 июля 2022, ПАИ

«Уважаемые работники и ветераны торговли Псковской области!, - обратился к всем причастным к празднику Александр Котов, - От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника торговли!»

Как отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, работники сферы торговли, являются представителями одного из самых востребованных и значимых секторов экономики, потому что занимает ведущие позиции как по количеству занятых в ней работников, так и по охвату людей, пользующихся торговыми услугами.

«Спасибо вам за добросовестный труд, доброжелательность и высокое качество обслуживания покупателей. От всей души желаю профессиональных достижений, здоровья и семейного благополучия!», - поблагодарил Александр Котов.